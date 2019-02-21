Названы привычки, которые влияют на давление

Для поддержания здорового давления очень важно контролировать содержание в крови минералов.Повышенное давление непосредственно связано с риском развития инсультов и инфарктов. Многие уверенно скажут, что к повышенному давлению могут приводить употребление алкоголя, курение, переедание, сидячий образ жизни. Но существуют и другие привычки, которые влияют на давление, способствуя как его росту, так и понижению.Недостаточное питье воды. При обезвоженности в организме, скорее всего, давление «упадет». Если же человек выпил много жидкости, но у него отсутствует возможность вовремя посетить туалет, давление может существенно повысится.Отказ от витаминов. По мнению экспертов, для поддержания здорового давления очень важно контролировать содержание в крови таких минералов, как калий и магний. Калий содействует выведению лишнего натрия, а магний необходим для нормальной работы сердца. Полезно проверяться на наличие этих веществ, а также следить за их достатком в своем рационе, а при необходимости и после согласования с врачом принимать.Плохая осанка. Из-за плохой осанки и постоянного напряжения мышц шеи и спины может ухудшаться кровоснабжение мозга и повышаться давление. По словам врачей, для профилактики гипертензии полезно не только следить за осанкой, но и заниматься плаванием, а также посещать массажиста.Самолечение. Эксперты отмечают: нельзя самостоятельно «прописывать» себе как лекарства, так и различные витамины и добавки. Увлечение самолечением, прием стимулирующих иммунитет веществ может привести к постоянному повышению давления и к развитию гипертонии.Пропуск медосмотров. Повышенное давление может быть маркером разных скрытно протекающих заболеваний. Медосмотры помогают ловить болезни на ранних стадиях. Их лечение поспособствует тому, что решится и проблема с давлением.