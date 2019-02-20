Увлечение диетической газировкой опасно для жизни

В исследовании приняли участие более 80 000 женщин.Употребление даже двух банок в день может увеличить риск преждевременной смерти. Такой вывод сделала Американская ассоциация сердца и инсультов.Если каждый день пить такие напитки, риск инсульта и сердечных заболеваний увеличится на треть. Особенно это важно для людей с ожирением. У тех, кто употребляет диетическую газировку, риск преждевременной смерти увеличивается на 16%.В исследовании приняли участие более 80 000 женщин, которые увлекались опасными напитками на протяжении 12 лет. Многие из них начали пить диетические напитки из-за того, что хотели похудеть, но это не помогло. Вместо этого у них развилась стенокардия и начались проблемы с сосудами.Дело в том, что в диетическую газировку добавляют искусственный подсластитель аспартам (Е951). Он не исследован до конца, но некоторые эксперты уверены, что, когда он попадает в организм, превращается в метанол. Пока что не было проведено ни одного эксперимента, который бы это доказал.