Популярное лекарство от бронхита может вызвать сердечный приступ

Все дело в веществе фенспирид.В 32 странах, в том числе в Украине, компания-производитель «Ле лаборатуар Сервье» отзывает популярный препарат «Эреспал» с фармацевтического рынка. Лекарство, которое часто назначалось при бронхиальной астме и обструктивном бронхите, как показали последние исследования, грозит нарушениями сердечного ритма. Все дело в веществе фенспирид.ООО «Сервье Украина» обратилось в Министерство здравоохранения с заявлением об отмене регистрационного удостоверения и дальнейшем отзыве с фармацевтического рынка препарата «Эреспал», сообщается на сайте компании. Процедура отзыва началась по решению компании «Ле лаборатуар Сервье» (Франция) на уровне дистрибьюторов и аптек в соответствии с украинским законодательством.Противовоспалительный препарат «Эреспал» нередко назначали и при заболеваниях лор-органов: остром фарингите, ларингите, отите, синусите, трахеите, бронхите, сезонном аллергическом рините, а также при кори, гриппе, коклюше.Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM, Франция) заявило об изъятии из обращения всех препаратов, содержащих фенспирид.В Украине об отзыве лекарства с таким веществом сообщила лишь французская компания. На рынке по-прежнему остаются препараты других производителей - швейцарских, польских, венгерских и российских.