Врачи назвали допустимые размеры талии здоровых людей

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Максимально допустимые границы.«Если размер талии существенно превышает нормальные показатели, то это может быть признаком развития или наличия абдоминального ожирения, формирующейся инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа. Также не исключаются риски по ишемической болезни сердца, онкологии», - сообщила российский диетолог Маргарита Королева.Эксперт также добавила, что чем больше веса носит на себе человек, тем существеннее могут происходить сокращения такого участка головного мозга, как гиппокамп, в следствии чего может повыситься риск развития нейродегенеративных процессов и болезни Альцгеймера.В конце диетолог назвала максимально допустимые границы размера талии у мужчин и женщин:«Объем талии, превышающий 94 см у мужчин, свидетельствует о начале формирования абдоминального жира. Превышающий цифру 102 см - это уже метаболический синдром. В свою очередь, у женщин талия должна быть не более 80 см», - заключила специалист.