Известный онколог развенчал миф о возникновении рака

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Как влияет на возникновение рака образ жизни.О причинах и природе раковых заболеваний рассказал известный израильский онколог Цви Бернштейн на Первом форуме онкопациентов, который прошел 3 февраля в Киеве.Рак - это процесс, при котором наши родные, абсолютно нормальные и здоровые клетки, по какой-то превращаются в опухолевые.Чем отличается здоровая клетка от опухолевой?Нормальные клетки имеют определенное время жизни, в то время как опухолевые клетки вырабатывают специальные белки, которые делают их «бессмертными». Они могут бесконечно размножаться.Второе: старт-сигнал. Здоровая нормальная клетка начинает размножаться, когда организм дает сигнал «гоу». Опухолевые клетки не нуждаются в таком сигнале, они сами себе хозяева.Сигналы стоп: нормальные клетки в какой-то момент прекращают делиться, получив сигнал «стоп» от организма, опухолевые клетки этот сигнал игнорируют.Планируемая смерть клетки. Способность «самоуничтожения» свойственна здоровой клетке, опухолевые клетки не подчиняются сигналам самоубийства и продолжают делиться.Способность внутри себя развивать кровеносные сосуды - ею обладают только раковые клетки. Таким образом они могут доставлять внутрь себя новые питательные вещества, в результате чего происходит ее экспансия.Так почему же мы болеем раком? Из-за чего происходят мутации?Наверное, все мы слышали историю о том, что чей-то дедушка всю жизнь пил крпленый портвейн и курил «Беломор», работал на вредном производстве, но при этом был абсолютно здоровым, а умер в возрасте 97 лет от несчастного случая. И в то же время слышим о крепком атлете тридцати лет, который регулярно тренируется, не вылезая из спортзала, придерживается здорового образа жизни и т.д., неожиданно заболевает раком. Почему так произошло?Так вот, есть теория, которая называется good luck - bad luck, то есть: повезло - не повезло. Ученые, разработавшие ее, установили, что риск заболеть раком зависит от количества делений стволовых клеток: чем оно выше, тем выше риск.В 66% случаев мутации случайны. Не зависят ни от окружающей среды, ни от наследственности. Поэтому запомните главное: ничего из того, что вы сделали или не предусмотрели не делает вас ответственным за вашу болезнь.Да, образ жизни тоже играет роль в процессе мутаций клеток, но совсем незначительную. То же касается и наследственности - всего 5% случаев заболевания раком произошли по этой причине.