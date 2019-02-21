Врачи объяснили, кому полезна обувь на каблуках

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Почему обувь на каблуке полезнее.После предупреждений о вреде, который эти туфли скрывают для здоровья, многие женщины беспокоятся о том, чтобы их носить.По мнению некоторых специалистов, ношение высоких каблуков не обязательно вызывает проблемы со спиной и ногами. Фактически, некоторые виды обуви могут принести больше пользы для здоровья, чем обувь на плоской подошве.По словам экспертов, ношение обуви на каблуке может даже защитить спину и ноги, поскольку это естественная поддержка из-за изгиба стопы.Для сравнения: плоские туфли, шлепанцы и балетки более вредны для ног и положения тела.Есть способы носить обувь на каблуках, чтобы обеспечить комфорт и защиту лодыжек, ног и спины. Вот как мы можем достичь этого…Более широкий каблукВ повседневной жизни мы должны сосредоточиться на обуви с более широким каблуком и более широкой частью носка. Таким образом, нога не сжимается, а вес тела распределяется более равномерно.Более низкий каблук для поддержкиНизкий каблук означает, что наклон обуви не очень крутой, поэтому на спину и пальцы ног нет давления. Максимальная высота такого каблука составляет около 5 см.Подушка для комфортаВо многой обуви основа похожа на подушку. Это может очень помочь снять напряжение в ногах. Там, где ее нет, желательно вложить подходящие стельки.Плоская обувь также представляет риск мозолейНезависимо от высоты обуви, прижимание ее к коже стопы может привести к появлению болезненных мозолей.