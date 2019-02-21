Фитнес-тренер подсказал, как перебороть тягу к сладкому

Анита Луценко поделилась опытомНе нужно быть именитым диетологом, чтобы понимать - нашему организму для работы нужна энергия. И эту энергию мы получаем из углеводов. Но есть разница в этом источнике энергии, который может быть нам как полезным, так и навредить. В рамках челленджа "14 дней без сладкого" фитнес-тренер Анита Луценко доступно объяснила разницу между сложными и простыми углеводами. А также рассказала, что нужно есть, чтобы не набрасываться каждый раз на сладкое.Итак, к сложным углеводам относятся: хлеб, макаронные изделия, каши, а также некоторые овощи.Простые или быстрые углеводы хорошо известны всем - это шоколад, соки, мед, фрукты и ягоды, сладкая вода и т.д."Сложные углеводы дают энергию постепенно и уровень сахара в крови постепенно повышается и постепенно снижается. Простые углеводы дают резкий скачок энергии и резкое падение!" - объясняет Анита Луценко."Чтобы не тянуло на сладкое, нужно есть сложные углеводы!" - лаконично подытожила Луценко.Также не обошлось без ежедневной физической активности. В этот раз Анита предлагает простые отжимания, опубликовав видео урок. Кстати, правильность выполнения упражнения на видео показывает коллега Луценко - фитнес-тренера Юлия Богдан. Выполнять отжимания следует по 10-15 повторений, 3 подхода!