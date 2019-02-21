Диетолог рассказала о пользе употребления зелени
Известный украинский диетолог Екатерина Толстикова рассказала, почему важно есть много зелени. По ее словам, именно кинза, петрушка, укроп, зеленый лук, руккола и прочие - это настоящая панацея от всех болезней.
Если мы жуем зелень, мы получаем:
- правильный рН ротовой полости;
- профилактику кариеса и пародонтита;
- выделение слюны с протеазами и важнейшей амилазой, а также белков, богатых пролином и гистатинами, которые защищают нас от кандидоза ротовой полости, действия условно-патогенных стрептококков, воздействия чая и кофе на зубную эмаль;
- регулируем чувство сытости и голода, что помогает похудеть;
- жевание отлично помогает успокоить нервную систему, поэтому если сильно переживаете - жуйте;
- зелень - это жизнь без онкологии, воспаления, синдрома "leaky gut", лишнего веса, сахарного диабета и повышенного давления, это жизнь без подагры, одышки и плохого зрения;
Толстикова советует интересный рецепт, который поможет сделать зелень менее "пресной". Смешайте в бландере пучок петрушки с укропом, добавьте кориандр, пажитник, куркуму и 1 чайную ложку оливкового масла.
Соус, который у вас получится, можно использоваться к чему угодно.
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