Диетолог рассказала о пользе употребления зелени

Зелень обязательно должна входить в пищевой рацион.Известный украинский диетолог Екатерина Толстикова рассказала, почему важно есть много зелени. По ее словам, именно кинза, петрушка, укроп, зеленый лук, руккола и прочие - это настоящая панацея от всех болезней.Если мы жуем зелень, мы получаем:- правильный рН ротовой полости;- профилактику кариеса и пародонтита;- выделение слюны с протеазами и важнейшей амилазой, а также белков, богатых пролином и гистатинами, которые защищают нас от кандидоза ротовой полости, действия условно-патогенных стрептококков, воздействия чая и кофе на зубную эмаль;- регулируем чувство сытости и голода, что помогает похудеть;- жевание отлично помогает успокоить нервную систему, поэтому если сильно переживаете - жуйте;- зелень - это жизнь без онкологии, воспаления, синдрома "leaky gut", лишнего веса, сахарного диабета и повышенного давления, это жизнь без подагры, одышки и плохого зрения;Толстикова советует интересный рецепт, который поможет сделать зелень менее "пресной". Смешайте в бландере пучок петрушки с укропом, добавьте кориандр, пажитник, куркуму и 1 чайную ложку оливкового масла.Соус, который у вас получится, можно использоваться к чему угодно.