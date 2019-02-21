Врачи перечислили полезные свойства томатного сока

Этот сок помогает от старения и онкологии.Выяснилось, что томатные соки промышленного производства могут оказаться необычайно полезными, - это показала недавняя экспертиза. Содержание полезных нутриентов в соках промышленного производства может превосходить показатели свежих томатов и свежеотжатого сока, сообщили в итоге исследователи.Что полезнее – томаты, свежеотжатые томатные соки или соки промышленного производства? Изучение их воздействия на человеческий организм позволило ученым заключить, что соки промышленного изготовления могут по праву претендовать на то, чтобы считаться очень полезными для здоровья людей.«Чтобы получить продукт, отодвигающий старость и успешно борющийся с опухолевыми процессами, достаточно пройтись до ближайшего продуктового магазина и купить упаковку томатного сока», - высказались по этому поводу авторы проекта.Экспертизу проходили 10 образцов томатного сока прямого отжима, более 70 образцов восстановленных томатных соков и 19 образцов томатов. Согласно сделанному экспертами заключению, восстановленный сок оказался настоящим кладезем полезнейших для организма микроэлементов. В частности, по результатам проверки она стал «чемпионом» по содержанию пектинов – растворимых пищевых волокон, употребление которых является важным условием профилактики опухолей кишечника.«По содержанию пектинов восстановленный сок не уступает соку прямого отжима, а по общему содержанию пищевых волокон может даже превосходить его. В стакане промышленного томатного сока содержится около 12% суточной потребности человека в пектинах и около 8% потребности в пищевых волокнах в целом», -констатировали специалисты.Кроме того, в томатном соке насчитали присутствие более 30 полезных нутриентов, включая витамины С и Е, провитамин А, каротиноиды, антиоксиданты, а также минералы калий, магний, фосфор, железо. В восстановленных пакетированных соках содержание всех микронутриентов не уступает их содержанию в соке прямого отжима, резюмировали исследователи.Для справки: стакан томатного сока - это суточная норма антиоксиданта ликопина, почти 20% суточной потребности в провитамине А и витамине Е, около 10% от суточной потребности организма в витамине С.