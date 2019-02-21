Врачи подсказали, как не простудиться при первом потеплении

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Первые теплые дни не так безопасныМногие люди считают, что заболеть проще зимой, нежели в теплое время года, но они ошибаются. Первые теплые весенние дни не так безопасны, как кажутся.Даже наоборот обманчивое весенне тепло можно повлечь за собой серьезную простуду. Согласно статистике именно весной наблюдается рост респираторных заболеваний.Люди настолько соскучились за теплом, что при первых же весенних лучах забывают о теплой одежде и мерах предосторожности. В этот момент важно помнить, что в зимнее время защитные силы организма слабеют и достаточно одеться не по погоде, чтобы заболеть.Кроме того, потепление создает максимально комфортные условия для размножения вирусов. В этот период важно одеваться по погоде, не спешить скинуть с себя зимнее пальто, а также соблюдать меры, которые помогут не подхватить инфекцию.Медики рекомендуют в первые теплые дни не ввести в свой рацион травяные витаминные сборы, укрепляющие иммунную систему, реже бывать в местах скопления людей, где концентрируется множество вирусов, а также регулярно употреблять лук и чеснок, в которых содержатся фитонциды. Очень важно держать ноги в тепле и допускать того, чтобы они потели. Употреблять в пищу продукты, содержащие витамин С и избегать стрессов.