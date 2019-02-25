Диетолог назвал главные условия быстрого похудения

Как легко и просто похудеть.По мнению, специалиста из Британии, к ожирению склонен каждый человек на Земле. Для того, чтобы держать себя в форме, нужно исполнить три простых правила.Во-первых, необходимо всегда следить за калорийностью пищи, потому что правильное питание - залог хорошей фигуры. Во-вторых, необходимо регулярно заниматься спортом, чтобы сжигать избыток калорий.Третьим принципом является постоянное расслабление. Британский ученый считает, что это крайне важный принцип, иначе из-за стрессов вес будет опять увеличиваться.