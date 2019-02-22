Комаровский назвал ошибки при "сбивании" высокой температуры

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Как действовать при повышенной температуре.Первое условие помощи ребенку с высокой температурой - это теплая одежда, но прохладный чистый воздух. Об этом заявил популярный педиатр Евгений Комаровский.«Мамы должны знать, что человек с температурой вдыхает воздух, например, 25 градусов, а выдыхает - 37. То есть температура выдыхаемого воздуха равна температуре тела. Если мы вдохнули 25, а выдохнули 37, мы потеряли какое-то количество тепла. А если мы вдохнули 18 и выдохнули 37, мы потеряли тепла намного больше. Поэтому, как правило, у детей не бывает температуры 40, если в комнате - 18», - говорит врач.По словам Комаровского, есть очень много заблуждений на тему того, что ребенка с температурой надо раскрыть и раздеть.«Если кожа контактирует с прохладным воздухом или с холодной водой, возникает спазм сосудов кожи, и ребенок перестает потеть. Температура кожи понижается, а температура внутренних органов увеличивается! Начинаются судороги - и мы едем в больницу», - отметил врач.Когда в комнате чистый прохладный влажный воздух, то но не должно быть ощущения холода.«Ребенок должен быть тепло одет. Любые жаропонижающие активизируют потоотделение. Надо, чтобы было, чем потеть. Поэтому главная задача - напоить. И именно с этого начинается лечение, а не с таблетки ибупрофена или парацетамола. Я назвал всего два препарата, которые назначаются детям: парацетамол и ибупрофен. Ничего другого! Никакого аспирина, анальгина - ничего другого!», - предупреждает врач.«До того как вы засунете в ребенка таблетку или сироп (кстати, детям не дают таблетки, только [препараты] в детской лекарственной форме - жидкие), вы должны его одеть, напоить и сделать правильную температуру [в помещении]. Дальше. Вы должны знать, что если у ребенка высокая температура и спазм сосудов, то свечка из попы не всасывается, она там мирно лежит. Как определить, будет свеча эффективной или нет? Вы берете ногу и смотрите: если пятка розовая и теплая, свеча поможет; если пятка бледная и прохладная, свеча эффективной не будет», - рассказал Комаровский.