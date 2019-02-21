Врачи подсказали, как снять боль мышц после тренировок

Как бороться с крепатурой.Каждый человек испытывал неприятные последствия слишком активной работы на даче или слишком интенсивных тренировок в спортзале. Это крепатура, которая может на несколько дней выбить человека из колеи. Об этом рассказал Олег Малетич, врач ортопед-травматолог Медицинского центра "Медикавер".Итак, крепатура – болезненные ощущения в мышцах после интенсивной физической работы.Почему возникает мышечная крепатура?Мышечная крепатура возникает после нерегулярной, внезапной, силовой нагрузки и сопровождается:выделением молочной кислоты, которая накапливается в мышцах во время занятия спортом;микротравмированием мышечных волокон, степень повреждения которых зависит от интенсивности и продолжительности тренировок.Помогает ли крепатура росту мышц?Врач отвечает: “Крепатура не помогает наращивать мышцы, а становится помехой. Ведь при болях в мышцах полноценная тренировка становится более сложной и соответственно менее эффективной, так как мышечная работоспособность и сила резко снижаются. Если в течение определенного периода занятий спортом крепатура исчезает, то это означает, что мышцы адаптировались к нагрузке. Поскольку натренированные мышцы не знают крепатурной боли”.Что делать, чтобы снять/уменьшить болевые ощущения?Кинезиологическое тейпирование – метод быстрого и эффективного лечения, который помогает уменьшить усталость и боль в мышцах на 70-80%. Он стимулирует кровообращение, уменьшает отек. Мышечный тонус поддерживается на необходимом уровне, причем амплитуда движения абсолютно не ограничивается. Исключает возможность растяжений мышц.Ударно-волновая терапия стимулирует кровообращение, способствует ускорению заживления микротравмированных мышечных волокон и таким образом также помогает справиться с болями в мышцах.Должна ли крепатура сопровождать каждое силовое занятие спортом?Ортопед-травматолог Олег Малетич: “Нет! Поскольку от длительной перегрузки силовыми занятиями происходит постоянное микроповреждение мышечных волокон. Это может привести к воспалительным процессам мышцы (миозитам, тендинитам)”.