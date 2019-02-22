Врачи назвали заболевания, о которых расскажет головная боль

Какая боль может быть опасным симптомом.Как правило, не очень комфортная, но вполне терпимая головная боль бывает у каждого человека.Когда переживать не стоит:Не стоит паниковать, если интенсивная головная боль сосредоточена преимущественно в области лба или лица, тем более, если недавно ты перенесла простуду.Если головная боль сопровождается болью в мышцах, температурой и больным горлом - это, скорее всего, грипп.Не стоит бояться головной боли и после отказа от кофе, так как это, скорее всего, так называемая, кофеиновая ломка.Если возникшая боль напоминает сдавливание обруча вокруг головы, но после отдыха тебе становится легче - это тоже не является поводом для серьезного беспокойства.Когда головная боль является опасной:Стоит обратиться к врачу, если возникли регулярные и очень сильные головные боли, которых раньше не было.Если головная боль сопровождается нетерпимостью к звукам и свету - это верный признак мигрени.Если тебе за 50, а при головных болях также болят волосы, а челюсти устают после жевания в течение нескольких минут, то, скорее всего, речь уже идет о челюстном артрите.Головная боль, которая сопровождается нарушениями речи или движений, изменениями мимики лица, может свидетельствовать об инсульте - в таком случае необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.Если головная боль развивается быстро и становится нетерпимой - можно предположить инфекционный менингит или внутреннее кровотечения - это очень серьезный повод для звонка в «скорую».