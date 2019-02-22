Диетологи рассказали, можно ли есть после шести вечера

Что врачи думают о привычке не ужинатьЕсть или не есть после шести вечера? Большинство украинцев верят, что это вредно. Но МОЗ уверяет: правило не есть после 18.00 все время нам трактовали неправильно. Есть можно, но не все."Старайтесь не употреблять тяжелую, острую и сладкую еду меньше чем за четыре часа до сна. В то же время легкий перекус (например, несладкий йогурт, небольшая порция нежирного сыра, фрукты) полезны перед сном", – говорится в официальном обращении.Диетологи согласны: в современных условиях правило не есть после 18.00 утратило свою актуальность. Ведь время, когда мы в девять вечера уже сопели в постели, давно прошли. Редко кто ложится спать в такую пору.Согласны с этим и гастроэнтерологи. Если вы ложитесь в полночь, а ели последний раз в шесть вечера, соляная кислота и агрессивные ферменты, которые постоянно выделяет желудок, начинают атаковать сам орган.Чтобы желудок не разъедал сам себя, ему нужно раз в три-пять часов "подбрасывать" еду в течение дня. И ужинать за три часа до сна, иначе могут возникать боль, тошнота и изжога, а со времем – воспаление желудка. Ведь кислота, которую он выделяет, настолько агрессивна, что способна перетравливать металлические гвозди.Но переедать также не стоит, ведь полный желудок – причина ночных кошмаров, говорят медики. Лучший вариант ужина – молочные продукты, нежирная рыба и овощи.