Врачи рассказали, какие женщины более склонны к депрессии

Что влияет на психическое здоровье женщин.Неожиданную связь обнаружили исследователи из университета из Корнеллского университета в Итаке, штат Нью-Йорк.Участниками эксперимента стали 7800 женщин, у которых первая менструация началась в среднем в 12 лет. Ученые опрашивали их четырежды, начиная с 16 лет и до 28 лет.Девочки, у которых первые месячные начались раньше, оказались более неустойчивыми с психологической точки зрения, чем их сверстницы, у которых переходный возраст наступил чуть позже.В частности, при более раннем половом созревании девушки были более склонными к депрессии и деструктивному поведению (воровству, обману, торговле наркотиками).«Интересно, что степень связи между половым созреванием и этими психологическими проблемами остается стабильной, а это означает, что половое созревание так же сильно связано с депрессивными симптомами и антиобщественным поведением во взрослом возрасте, как и в подростковом возрасте», - рассказала ведущий автор исследования Джейн Мендл.Почему так происходит? Точного ответа ученые дать не смогли. Однако вероятно, что девочки, которые созревают раньше, просто чаще общаются со старшими компаниями и попадают в ситуации, к которым еще не готовы морально. «Общество относится к девочкам, которые рано взрослеют, словно они старше своих лет», - пояснила Элен Селки, эксперт по подростковому здоровью из Мичиганского университета.Физиологической нормой для полового созревания считается возраст от 8 до 13 лет, у каждой девочки это индивидуально. Когда наступит менархе (первая менструация), зависит от множества причин: места проживания девочки, климата, ее питания, перенесенных болезней и т.д.Это крайне сложный период для девочек-подростков, они становятся более чувствительным, застенчивыми, легко обижаются, устраивают «бунты» против родительской опеки. Как пишет известный педиатр, доктор Евгений Комаровский, ребенка удерживает на правильном пути главным образом здоровое воспитание и уверенность в том, что родители доверяют ему.«Но подростку нужны и правила, и сознание, что родители уделяют ему достаточно внимания, чтобы преподать ему эти правила, заполняющие пробелы в его жизненном опыте», - подчеркивает он.