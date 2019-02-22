Диетолог рассказал, как избавиться от лишних килограмм во сне

Как работает этот механизм.Профессиональный диетолог Алла Манайкина убеждена, что поздний ужин должен быть исключением, а не правилом и, по ее словам, он имеет свои особенности.Диетолог отмечает, что вечером стоит обратить внимание на продукты с низким гликемическим индексом. К ним относятся зелень, овощи, но только не крахмалистые, а также можно побаловать себя перед сном некоторыми белковыми продуктами."Только в случае, чтобы не ложиться на голодный желудок спать и это чувство не мешало вашему сну, можно что-что съесть поздно. Что это может быть? Вариантов не так-то и много. Спасательный круг в этом случае овощи и зелень, то есть салат. Овощи имеют низкий гликемический индекс и не повышают уровень инсулина. Исключение, приготовленные крахмалистые овощи (картофель, морковь, свекла, тыква и др). В добавок к салату или отдельно - это легкие белковые продукты, а именно яйца, филе птицы, нежирная рыба", - отметила специалист.Кстати, Алла отметила, что во сне также можно избавиться от лишних кило, только стоит делать то грамотно, чтобы эффект действительно был. Похудение во время ночного отдыха тесно связанно с режимом."Не упускайте возможность худеть во сне. А помогает нам в этом гормон роста (ГР) - соматотропин. Он мобилизует жиры из депо и заставляет наш организм использовать для своих энергетических затрат во сне именно жирные кислоты, а не привычную глюкозу. Антагонистом ГР является гормон инсулин, задачей которого является убирать сахар из крови. Это одна из причин, почему нельзя есть углеводы перед сном - действие ГР, в таком случае, блокируется. Выделение соматотропина носит четкий ритмический характер, и максимум его секреции приходится на раннюю стадию фазу сна. Таким образом, если вы ложитесь уставшими и поздно, сразу проваливаясь в сон - вы лишаете свое похудение одного из важнейших помощников", - пояснила Манайкина.