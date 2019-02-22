Врачи рассказали, какие люди чаще всего болеют гриппом

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Чей иммунитет под угрозой.Люди в возрасте чаще заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок из-за того, что их организм перестал вырабатывать разнообразный набор антител. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале Cell Host & Microbiome."Мы выяснили, что пожилые люди гораздо хуже справляются с новыми версиями вируса гриппа по той причине, что их клетки, производящие антитела, не обладают достаточной гибкостью. Создателям вакцин следует учитывать это для того, чтобы создать прививки, которые будут защищать и людей в возрасте", - заявил Патрик Уилсон из университета Чикаго (США).Уилсон и его коллеги выяснили, почему многие прививки не помогают пожилым людям и почему они в целом гораздо чаще болеют гриппом и умирают от него, чем мужчины и женщины среднего возраста и молодежь.Для ответа на этот вопрос ученые собрали образцы крови у дюжины пожилых добровольцев и трех десятков молодых людей, недавно получивших прививку от гриппа. Они извлекли из них так называемые плазмабласты. Они представляют собой особый подтип B-клеток, которые не распознают новые патогены, а производят антитела к уже знакомым вирусам в "промышленных" количествах.Ученые размножили эти тельца и проверили, как производимые ими белковые молекулы будут реагировать на появление различных типов вируса гриппа, циркулировавших в США в последние годы и десятилетия, в том числе и знаменитый "птичий" и "свиной" грипп.Эти наблюдения раскрыли крайне неожиданную вещь – оказалось, что B-клетки пожилых людей производили небольшое число относительно слабых антител, которые реагировали на широкий спектр вирусов. Плазмабласты молодых людей, наоборот, вырабатывали большое число самых разных антител, предназначенных для борьбы с конкретными версиями гриппа.Несмотря на то, что ученые сегодня активно пытаются создать подобные "универсальные" антитела, эта особенность пожилых людей не была плюсом с точки зрения иммунологов. Она означает, что их иммунитет почти не адаптируется к новым разновидностям вируса, и пользуется "старым багажом" для борьбы с новой инфекцией.