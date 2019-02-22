Назван пищевой компонент, значительно повышающий риск инсульта

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Чтобы уменьшить риск, рекомендуется отказаться от трансжиров.Исследователи из США пришли к заключению, что практически любой человек за счет собственных усилий может добиться снижения риска возникновения инсульта и сердечного приступа. Своими выводами поделились ученые из Йельского университета, опубликовавшие полученные ими данные на официальном сайте университета.В частности, они заявили: чтобы не допустить инсульта или сердечного удара, нужно отказаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием трансжиров.Трансжиры - это искусственно синтезированные масла, молекулярная структура которых искажена по сравнению с природными соединениями. Главными источниками трансжиров являются маргарин и другие гидрогенизированные жиры, входящие в состав выпечки, кремов, жареной пищи готового производства, чипсов, фастфуда. Ранее проводившиеся исследования позволяли ученым связать их употребление с ускоренным старением: трансжиры, как тогда выяснилось, питают воспаления в организме.Сделанное в этот раз заключение базируется на цифрах, полученных при изучении статистики госпитализаций в штате Нью-Йорк за 2002-2013 годы. По словам специалистов, там, где люди начали контролировать потребление трансжиров, число пациентов с сердечным приступом и инсультом сократилось на шесть процентов.«Исключение из повседневного рациона продуктов с трансжирами может значительно снизить риск сердечно-сосудистых ударов, а запрет трансжиров на государственном уровне может стать настоящей победой для миллионов людей», - резюмировали авторы работы.