Медики назвали лучший возраст для первых родов

Идеальный момент для беременности.Лучший возраст для родов зависит от многих факторов. Раньше считалось, что нужно обязательно родить до 25 лет, иначе женщина уже будет считаться «старородящей». Последние же научные исследования доказали обратное, и ученые определили, в каком возрасте лучше рожать в первый раз.Согласно исследованиям доктора Джона Мировски из Техасского университета и психологов, идеальный возраст для родов - 34 года. На это есть несколько причин. Во-первых, в этом возрасте личность обычно достаточно зрелая для того, чтобы заниматься развитием и воспитанием ребенка и уделять ему достаточно времени. Также у женщины до этого времени чаще всего есть постоянный надежный партнер, карьера, финансовая стабильность, достаточно богатый жизненный опыт, чтобы посвятить больше времени малышу, а не путешествиям и развлечениям (хотя это и не придется полностью отменить, но поначалу совмещать это будет нереально сложно).Во-вторых, репродуктивная система все еще работает стабильно, яйцеклетки не «износились», а также меньшая вероятность, чем в более молодом возрасте, что во время беременности «вылезут» непредвиденные болезни и состояния, которые спровоцируют осложнения.Но важно ориентироваться не на мнение ученых, а лишь на свою физиологическую, психологическую и финансовую готовность к рождению ребенка. У некоторых эти три фактора совпадают в 22 года, а у некоторых не появляются и к 40. Помни, что главное, чтобы малыш был желанным и чтобы ты была счастлива. Если ты захочешь родить ребенка в 25, и у тебя есть такая возможность - пожалуйста, если не захочешь вообще - это тоже нормально. Ты должна подстраиваться только под себя.