Отказ от этого напитка уменьшит риск возникновения мигрени

Преимущества отказа от кофе.Какие преимущества даёт здоровью человека отказ от кофеина? Эксперты из Швейцарии назвали 10 наиболее очевидных.Поскольку кофе делает человека более возбудимым и энергичным, то снижение количества кофеина в рационе уменьшает уровень тревожности. А это благотворно влияет на многие функции организма, включая и работу сердца. Чем меньше кофеина, тем ниже риск панических атак. Отказ от кофеина улучшает качество сна, поскольку исследования показывают, что избыток кофе и других напитков с кофеином может спровоцировать бессонницу. Снижение употребление кофеина приводит к более эффективной абсорбции полезных питательных веществ, к которым относится кальций, железо и витамины B.Существенные преимущества отказ от кофеина приносит и нашим зубом, которые становятся более белыми и здоровыми. Известно, что кофе и чай изменяют цвет зубов на не очень желательный. В женском организме отказ от кофеина приводит к сбалансированию уровню гормонов, что особенно важно, если женщинам угрожают такие состояния, как опухоли груди, яичников и эндометриоз. Любой терапевт подтвердит, что снижение количества кофеина в рационе уменьшает артериальное давление, а это необходимо для гипертоников.Чем меньше в рационе кофе, тем это лучше для работы мозга, поскольку тем самым происходит балансировка химических веществ в этом органе. Употребляющие минимум кофе люди сталкиваются с минимальным количеством головных болей. Известно такое явление, как кофеиновая ломка, когда выпивающие по пять-шесть чашек кофе в день люди прекращают употреблять его вовсе, из-за чего мучаются от головных болей, раздражительности, усталости, трудностях при концентрации и спутанности сознания. Отказ от кофеина улучшает процессы пищеварения, но и самое главное - чем меньше в нашей жизни кофеина, тем медленнее мы стареем и достойнее выглядим в пожилые годы. Это связано с тем, что кофеин нарушает формирование коллагена в организме, а данный белок необходим для здоровой и молодой кожи.