Медики выяснили, как углеводы влияют на продолжительность жизни

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Как продлить жизнь.Ученые из Женской больницы Бригхэма пришли к выводу о том, что употребление углеводов может поспособствовать долголетию, так как благодаря этому организм становится лучше подготовленным к столкновению с инфекциями.«Дозированное употребление углеводов позволяет значительно расширить возможности организма: в нем укрепляются ткани, а клетки лучше мобилизуются для борьбы с заболеваниями», - к такому заключению пришли ученые после серии клинических исследований нескольких типов питания.Исследователями было организовано масштабное изучение медицинских данных более чем 447 тысяч человек. Полученные при этом данные свидетельствуют: для нормального функционирования человеческого организма необходимо присутствие в рационе питания большого количества натуральных углеводов. В частности, лучшими их источниками были названы фрукты (даже конкретно, бананы и яблоки). Специалисты отмечают, что употребление продуктов с высоким уровнем природных углеводов нередко не рекомендуется из-за содержания в них сахаров. Однако ученые настаивают: некоторое количество природных сахаров жизненно необходимо организму для регулярного обновления клеток.Авторы проекта резюмировали, что люди, получающие с ежедневным питанием умеренное количество углеводов из натуральных продуктов, «проживают гораздо более здоровую и долгую жизнь». Также к лучшим видам поставщиков углеводов они причислили продукцию из цельнозерновых культур – хлеб, каши.