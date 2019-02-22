Названы напитки, избавляющие от головной боли

Что поможет при мигрени.Многие люди страдают от мигрени. Не всегда в этом случае спасают таблетки. Медики назвали напитки, которые помогут избавиться от головной боли.Одним из самых распространенных симптомов надвигающегося приступа мигрени является расстройство желудка. В этом случае может помочь мятный чай. Мятное масло также снижает уровень боли, если нанести его на лоб.Врачи советуют пить отвар, в который добавлен кайенский перец. Такой напиток снизить концентрацию субстанции Р, отвечающей за передачу сигналов боли в мозг. Перец оказывает болеутоляющий эффект и может помочь при решении проблемы головной боли.Во время мигрени пищеварительная система начинает плохо работать. Помочь ей сможет вода с лимоном за счет содержания витамина С. Такая вода очистит организм и «запустит» пищеварительную систему. Лучше пить воду с лимоном в теплом виде. Можно добавить в нее мед для улучшения вкусовых качеств.