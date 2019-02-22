Эти "зимние" фрукты способны защитить от простуды

Лучшие защитники иммунитета.Зимой необходимо употреблять в пищу сезонные фрукты – их употребление защищает организм в опасный для него сезон вирусов и простуд. Особенно хороши в качестве защитников здоровья цитрусовые и гранаты, об этом сообщила врач Виктория Савицкая.В сезон простуд и гриппа, по словам эксперта, нужно налегать на цитрусовые. По словам специалиста, эти зимние фрукты – отнюдь не панацея от всех недугов. Тем не менее витамин С, содержащийся во всех без исключения цитрусовых, способствует укреплению иммунитета и таким образом повышает защищенность от зимних заболеваний.«Зимние цитрусовые фрукты - апельсины, лимоны, грейпфруты - содержат аскорбиновую кислоту, а также большое количество витаминов А, РР,В, кальция, магния, калия, фосфора, натрия. Взрослым их можно употреблять ежедневно. Детям лучше сначала дать несколько долек мандарина и проследить пару дней за реакцией организма», - рекомендовала Савицкая.Зимние цитрусовые фрукты полезны и в виде соков. Так, например, грейпфрутовый фреш врач посоветовала употреблять утром или за час до сна – этот напиток, помимо укрепления иммунитета, стимулирует в организме активное сжигание калорий. Во время рабочего дня в зимний сезон очень полезно пить апельсиновый сок: по словам эксперта, он улучшает умственную деятельность, укрепляет нервную систему и повышает сопротивляемость стрессу.Кроме того, в зимний сезон простуд и гриппа нужно регулярно есть гранаты, считает врач. Эти зимние фрукты – настоящий кладезь витаминов А, Е и С, а также других важных для здоровья микроэлементов. Гранат благотворно сказывается на кроветворении, его обязательно нужно употреблять при пониженном гемоглобине, при малокровии. Помимо того, гранат – это природный антидепрессант. Если есть гранат вместе с семечками, это помогает восстанавливать и поддерживать гормональный баланс.Сок граната обладает жаропонижающими свойствами.