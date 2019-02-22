Медики назвали семь ранних признаков рака
Обнаружение опухоли на ранней стадии делает лечение рака более эффективным, скажет любой онколог. Специалисты отметили, что многие опухоли на ранней стадии развития заболевания могут проявляться в виде признаков, которые обычно связывают с другими, более легкими болезнями.
Медработники выделили 7 ранних признаков рака.
Кашель и хрипота. Принципиальный вопрос – насколько стойкий кашель? Если он не проходит долгое время, сопровождается охриплостью, лучше не медля обратиться за обследованием дыхательных путей, так как длительно не проходящий кашель может быть признаком рака.
Изменения в работе пищеварительной системы. Такие изменения, которые наблюдаются без каких-либо корректив в распорядке дня и привычном питании, могут быть признаком новообразования в кишечнике.
Нарушения в работе мочевого пузыря. Участившееся мочеиспускание, появившаяся привычка вставать ночью в туалет, появление крови в моче – все это признаки возможных онкологических процессов. Конечно, не во всех случаях. Но тем важнее раннее, без откладываний, обращение к врачу.
Болевой синдром. Болевые ощущения в норме должны проходить. Если долго не проходят (в любой части тела), такие затянувшиеся боли могут оказаться признаком развития опухоли.
Кровотечения. Необъяснимые причины потери крови организмом нужно выяснять у врачей, они тоже внесены учеными в перечень ранних признаков рака.
Потеря веса. Похудение без видимых причин сигналит о серьезном переустройстве в организме. Часто это признак активизировавшегося развития раковых клеток.
Трудности с глотанием. Возникающее ощущение присутствия инородного предмета в горле может быть ранним предвестником опухолей в гортани или щитовидной железе. Конечно же при этом нужно немедленно записываться на прием к врачу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил vilka в категорию Онкология
Добавить комментарий