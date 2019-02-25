Названы привычки, которые помогут предотвратить рак

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Риск возникновения онкологических заболеваний все-таки можно снизить.По данным Всемирной организации здравоохранения, рак становится причиной каждой шестой смерти на планете. К сожалению, от этого недуга не застрахован никто, даже люди, которые ведут здоровый образ жизни - не курят, правильно питаются и занимаются спортом.Тем не менее, сотрудники Международного фонда исследования рака утверждают, что риск возникновения онкологических заболеваний все-таки можно снизить, если заиметь шесть полезных привычек. О них мы вам и расскажем.Есть растительную пищуЕсли вы хотите, чтобы ваш организм работал, как часы, и был менее подвержен различным заболеваниям, в вашем рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи всех цветов, бобовые - горох, фасоль, чечевица и нут, а также цельнозерновые культуры - бурый рис, полба, овсянка и булгур, а еще - макароны из непросеянной муки.Все эти продукты содержат витамины и антиоксиданты, которые и помогают уберечь клетки от мутации. К тому же к некоторым видам онкологических заболеваний предрасположены люди с избыточным весом - это рак поджелудочной железы, печени и пищевода, а у полных женщин чаще развивается рак молочной железы.Еще один плюс продуктов растительного происхождения - высокое содержание клетчатки, которая способствует снижению индекса массы тела и тоже сокращает риск возникновения рака.Не увлекаться фастфудомФастфуд - это не только гамбургеры, наггетсы и картофель-фри из популярных сетей общепита, хотя и они, конечно, тоже. В эту категорию также можно включить полуфабрикаты - от замороженных котлет до готовых блинчиков, супы, каши и вермишель быстрого приготовления. В них очень много сахара и жира, при этом ни один их этих продуктов не имеет в составе совершенно никаких полезных веществ.Не употреблять пищевые добавкиЕсли витамины и микроэлементы в растительных продуктах снижают риск возникновения рака, то те же вещества в таблетках и капсулах могут только усугубить ситуацию. Нет, в некоторых случаях добавки бывают полезными - например, употребление кальция в «чистом» виде сокращает вероятность развития колоректального рака. Зато бета-каротин в составе добавок повышает риск возникновения рака легких и желудка у курящих людей. И подобных примеров множество.Есть не больше 500 г красного мяса в неделюНа самом деле, свинина, говядина и баранина полезны благодаря ценным аминокислотам, железу, цинку и витамину В12, и прямой связи между употреблением красного мяса и развитием рака ученые не находят. Тем не менее, при жарке и запекании в нем образуются нитрозамины и полициклические ароматические углеводороды. Они-то и могут спровоцировать возникновение онкозаболевания. Именно поэтому врачи советуют есть не более 500 г мяса в неделю, но все же не отказываться от него полностью. А вот ветчину, бекон и колбасные изделия можно и даже нужно исключить из рациона. Дело в том, что каждый из этих продуктов обладает мощным канцерогенным действием и повышает риск колоректального рака на 18% при крошечной дозе в 50 г в день.Не пить сладкую газировкуО вреде сладких газированных напитков и пакетированных соков, пожалуй, известно всем. В этих напитках огромное количество сахара и калорий, и при регулярном употреблении они могут стать причиной ожирения, рака пищевода, прямой кишки, молочных желез, слизистой матки и почек. Поэтому пить лучше обычную воду, а также чай и кофе без сахара.Не злоупотреблять спиртнымДля тех, кто считает, что красное вино способно замедлить процесс старения и помочь скинуть лишние килограммы: это неправда. По крайней мере, эксперименты, которые подтверждают эту информацию, не проводились ни на ком, кроме мышей. А правда в том, что, попадая в организм, спиртное окисляется, и именно в этот момент активизируются свободные радикалы - соединения, которые способны сделать человека более уязвимым к раку полости рта, гортани, глотки, пищевода, прямой кишки и печени. Возможно, именно поэтому мужчины болеют этими видами опасного недуга вдвое чаще, чем женщины.