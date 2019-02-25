Диетолог рассказал, как выбрать полезный для фигуры хлеб

Какой хлеб полезнее.Последнее время поклонники ЗОЖ-культуры все чаще отдают предпочтение исключительно цельнозерновому хлебу, считая, что обычный белый или черный - крайне вреден для здоровья и фигуры. Так это или нет - рассказала популярный украинский диетолог Екатерина Толстикова.«Животрепещущая тема - хлеб. Что с ним не так или так? Всему ли виной дрожжи?» - ответы на эти вопросы Екатерина Толстикова написала в своем Instagram.Как лучше: на закваске или на дрожжах?По сравнению с другими микробными группами дрожжи не рассматриваются как агрессивные патогенные микроорганизмы, но они способны вызывать заболевания человека в условно-патогенных условиях. Исходя из того, что сама по себе пшеница, которая у нас уже не очень хорошего качества, является причиной симптомов СРК (синдрома раздраженного кишечника), проводили исследования насколько критичное влияние хлеба на закваске в сравнении с хлебом на дрожжах. Оказалось, что хлеб на дрожжах лучше переносится пациентами с СРК, благодаря ферментации моносахаридов и полиолов, но снижение антинутриентов (ингибиторов трипсина) наблюдалось больше при употребления хлеба на закваске.Тем не менее, никаких существенных различий в желудочно-кишечных симптомах и маркерах слабого воспаления не было обнаружено между исследуемыми хлебами. Чувство усталости, суставные симптомы и снижение бдительности были значительно выше, когда участники ели хлеб на закваске (p ? 0,03), но эти результаты следует интерпретировать с осторожностью.Черный хлеб и белый - это почти одно и тоже, а зачастую, черный даже имеет больше сахаров, различных добавок и выше калорийность. Замечали, что он сладкий?! К примеру, в магазинах можно купить простой украинский хлеб, который не так уж и плох по составу.Главное, не страдать фанатичностью и не поддаваться влиянию маркетологов. Ешьте все в меру и тогда однозначно будете здоровы, особенно психика скажет вам большое спасибо.Было обнаружено, что выпечка на закваске уменьшает количество ATI и FODMAP, обнаруженных в пшенице. Тем не менее, хлеб на закваске не переносился лучше, чем дрожжевой хлеб.Если ты ешь хлеб, старайся просто читать состав.Самое важное, чтобы он был очень простой - ц/з мука (не обязательно пшеничная) + вода + закваска + соль. Все хлеба в основном содержат большое количества сахара, растительного масла, различных семян, сухофруктов, глюкозного сиропа, фруктозы и инвертного сиропа. Последние 4 компонента следуют переводить, как сахар.