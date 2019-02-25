Повышенное давление собираются лечить при помощи крема

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Выяснилось, что крем может заменить таблетки.Исследование показало, что содержащие магний крема и лосьоны могут успешно противостоять повышенному артериальному давлению. У людей наблюдался такой мощный положительный эффект, что они могли отказаться от таблеток.Крема с магнием могут быть использованы в качестве альтернативы или дополнения к лекарственному лечению гипертонии, как показало исследование ученых из Centre for Magnesium Education and Research на Гавайских островах. Эти крема могут стать многообещающим новым методом лечения повышенного артериального давления, от которого страдают миллионы украинцев.Известно, что гипертония существенно повышает риск болезней сердца, инсультов и сосудистой деменции. Наука давно заметила, что у людей с повышенным артериальным давлением часто наблюдается дефицит магния, который и помогает организму регулировать кровоток. И вот теперь выяснилось, что средства для наружного применения, которые абсорбируются через кожу, могут существенно увеличить уровень данного минерала в крови.Это первое исследование, которое проследило за поглощением магния с помощью кремов через кожу человека. Оно является важным шагом вперед на пути определение того, могут ли эти крема и лосьоны использоваться в качестве альтернативы таблеток для лечения гипертонии. Первоначальные результаты однозначно говорят о том, что крема с магнием являются ценной и эффективной альтернативой разного рода лекарств.Отметим, что многие жертвы повышенного артериального давления не принимают таблетки из-за того, что им сложно их переваривать, и тем самым риск опасных сердечно-сосудистых заболеваний с печальным исходом существенно возрастает. Крема с магнием использовать значительно проще в ежедневном режиме. К примеру, можно просто втирать их в кожу после душа. Вполне возможно, что в будущем эти крема пройдут через большее по количеству участников исследование, после чего их рекомендуют для борьбы с повышенным артериальным давлением.