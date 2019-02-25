Почему лекарства от кашля могут быть опасны

Сначала во Франции, а затем и в России из аптек начали изыматься лекарства от кашля, содержащие фенспирид. Фармацевты сообщили: все, кто принимает сейчас лекарство «Эреспал», должны прекратить прием. Почему же лекарство от кашля, входящее в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), оказалось в списке потенциально опасных?Лекарственное вещество фенспирид входит в состав медикаментов, используемых при терапии заболеваний дыхательных путей, в частности, бронхита, фарингита, ларингита, трахеобронхита. Оно уменьшает воспаление, снижает выработку слизи в бронхах, дает спазмолитический эффект. Но в ходе недавних исследований выяснилось, что лекарства с фенспиридом могут провоцировать развитие опасного нарушения сердечного ритма, при котором увеличивается интервал QT, период между началом сокращения желудочков сердца и конечным порогом расслабления.По словам академика РАН, кардиолога Юрия Беленкова, удлинение интервала QT действительно опасный симптом -при данном нарушении повышается риск развития жизненно опасных осложнений.«Удлинение интервала QT - это замедление проведения импульса от предсердия к сердцу. Это заболевание. Если препарат вызывает такое состояние, то его должны обязательно снять с продажи», - убежден ученый.По имеющимся научным данным, при данном нарушении сердечного ритма возникает высокая вероятность тахикардии и внезапной сердечной смерти. При этом научные специалисты отмечают: негативный эффект опасной аритмии не зависит от вызывающих ее причин. Исследователи Саратовского научно-исследовательского института кардиологии определили, что на длительность интервала QT могут влиять следующие лекарственные вещества: амиодарон, дизопирамид, дофетелид, ибутилид, прокаинамид, хинидин, соталол, тиоридазин, пимозидон. Содержащие их препараты могут оказаться опасными для пациентов с гипертрофией левого желудочка, ишемией, низкой частотой сердечного ритма.Ученые подчеркивают: лекарства от кашля должны назначаться только врачом. Если при заболевании, которое сопровождаются выделением мокроты, самостоятельно1 назначить себе лекарство, подавляющее кашель, в бронхах может возникнуть ее застой.В свою очередь, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает опасными для детей до 18 лет лекарства от кашля и простуды, содержащие кодеин или гидрокодон.