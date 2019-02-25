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Исследование корейских ученых, о котором пишет JAMA Otolaryngology, показало: затянувшийся насморк может довести до депрессии. У пациентов, страдающих от хронического насморка, в полтора раза чаще возникают депрессивные и тревожные расстройства, - медики пришли к такому выводу, проанализировав данные почти 50 тысяч человек.«Риск столкнуться с депрессией или тревожностью возрастает в полтора раза при наличии хронического риносинусита, причем этот эффект особенно выражен у пациентов с полипами носа», - заявили исследователи.Еще ранее в ходе некоторых исследований звучало мнение о том, что у пациентов с постоянным насморком (хронический риносинусит) часто диагностируют депрессивные или тревожные расстройства. Авторы новой работы решили выяснить, действительно ли насморк может довести человека до депрессии. Они отобрали в национальном архиве медицинского страхования данные о пациентах, получавших в период с 2002 по 2004 год диагнозы «хронический риносинусит» или «полипы носа», и отследили их состояние до 2013 года. Изучив весь массив данных, ученые установили: хронический риносинусит (насморк, который продолжается более 12 недель) действительно связан с депрессией и тревожными расстройствами. Люди с таким насморком впоследствии в в полтора раза чаще получали соответствующие диагнозы у психиатра.В то же время, обнаружив связь между насморком и депрессией, ученые пока не могут сказать, какие механизмы ее обусловливают. Выявить их еще предстоит.Депрессивные расстройства, которые диагностировались у людей с насморком, включают минимум пять симптомов: пониженное настроение, чувство вины, усталость, снижение умственных способностей, потеря концентрации, потеря интереса к обычным делам и суицидальные мысли. Тревожные расстройства характеризуются чувством беспричинной тревоги. Вместе с депрессией это самые распространенные психические расстройства.