Диетологи назвали продукты, приближающие старение

Названы продукты, которые являются главными врагами молодости организмаК ускоренному старению могут привести сладости, продукты богатые солью, полуфабрикаты, алкогольные напитки и выпечка. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Бабич.«В повседневной жизни всем, кто желает как можно дольше оставаться молодым и здоровым, стоит ограничить соль. Научные исследования доказали, что употребление соленой пищи в больших количествах ускоряет старость. Она повышает кровяное давление, воздействует на коллаген и снижает упругость кожи. Лишняя соль вызывает отечность и приводит к быстрому образованию морщин», - говорит специалист.Негативное влияние на молодость организма оказывает также любовь к сладостям. Эти продукты провоцируют повышение уровня инсулина в крови, что пагубно влияет на кровеносные сосуды и ускоряет процесс старения.«Под запретом крепкий кофе и алкоголь. Они способствуют обезвоживанию организма, а из-за этого теряется упругость кожи, морщинки становятся более глубокими и образовываются быстрее.Простые углеводы - самый быстрый путь к ожирению и старению. Их содержит, к примеру, белый хлеб, макаронные изделия из белой муки, ну и, конечно же, все тортики-пирожные, эклеры, сладкие булочки. Они замедляют выработку коллагена и эластина, в итоге клетки тела теряют упругость и стареют быстрее, а кожа выглядит рыхлой», - рассказала врач.Под запрет попадает и фаст-фуд. Лобой продукт из заведения быстрого питания практически всегда содержит трансжиры, а они закупоривают артерии, из-за чего кожа становится дряхлой и теряет эластичность.