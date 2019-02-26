Медики перечислили полезные свойства фиников

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Эти плоды позитивно влияют на здоровье.Замечательные плоды, которые способны избавить от плохих мыслей, потешить вкусовые рецепторы, насытить, да и вообще улучшить здоровье.В финиках очень много клетчатки и пектина. Они нормализуют работу желудка и очищают пищеварительную систему. К тому же, регулярное употребление этих сухофруктов способствует улучшению миклофлоры кишечника и предотвращает размножение вредных организмов.В финиках очень много глюкозы и витаминов группы В. И именно эти вещества стимулируют и улучшают работу мозга и его производительность. И даже улучшают координацию движений.Благодаря богатому содержанию антиоксидантов, финики препятствуют своевременному старению кожи, делают ее красивой и эластичной.Хорошо влияют финики и на зубы. Они укрепляют эмаль и десны. И даже предотвращают появление кариеса.Также, финики – это эффективное средство для борьбы с простудой. Они прекрасно борются с кашлем и укрепляют иммунитет. Особенно эти плоды полезны при весеннем авитаминозе.Финики могут даже заменить мясо. Если употреблять несколько плодов и запивать их стаканом молока.Но помните, что употреблять финики следует с осторожностью людям, которые имеют хронические болезни желудочно-кишечного тракта, диабет и ожирение.