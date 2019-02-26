Диетолог назвал 6 правил правильного похудения

Что ускоряет обмен веществ.Многие слышали о том. что ускоренный метаболизм помогает быть в форме и не поправляться или же может помочь избавиться от лишних килограммов. Популярный диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук решила разобраться в своем Instagram, возможно ли изменить скорость обмена веществ и как этого добиться."Метаболизм, или обмен веществ - это совокупность химических реакций, позволяющих организму оставаться живым. При этом высвобождается некая энергия, измеряемая в килокалориях, и с ее помощью организм строит новые молекулы. Измерять скорость метаболизма, к сожалению, невозможно. Но есть примерные формулы расчета основного обмена веществ, такая как Харриса Бенедикта", - сообщила эксперт.Она отметила, что от скорости обмена веществ зависит наше здоровье, фигура и молодость. Чем быстрее обмен веществ, тем считается лучше для организма.Итак, что влияет и ускоряет обмен веществ:Режим питанияНе делайте большие перерывы между едой. Распределить равномерно приемы пищи в дне начиная с того момента как проснулись и последний прием за три часа до сна.Пейте достаточное количество чистой водыВода является отличным катализатором, с ней все процессы протекают гораздо быстрее.Кушайте сбалансированоБаланс компонентов питания влияет на обмен веществ. Особенно на это влияет количество белка в питании.СонВо сне вырабатывается много гормонов, влияющих на обмен веществ, например соматотропин - гормон роста. Он принимает активное участие в сжигании жира.Физические нагрузкиТакже способствуют ускорению обмена веществ. Чем больше мы двигаемся, тем больше калорий сжигаем.Количество мышечной массыВсем известный факт. Чем больше мышц в организме, тем больше калорий ваш организм сжигает в спокойном состоянии, поэтому нужно стараться делать упор не на жиросжигающие тренировки, а на силовы."Эти правила должны быть образом жизни для того, чтобы вам удалось поддерживать себя в отличной форме!" - подытожила диетолог.