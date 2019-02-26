Названы напитки, помогающие есть меньше

Полезные травяные сборы.Справиться с возросшим осенью аппетитом помогут безобидные и приятные на вкус травяные сборы.«В борьбе с повышенным аппетитом и, как следствие. Перееданием, не стоит искать спасения в БАДах и «чаях для похудения», ведь далеко не все травы можно употреблять без одобрения врача.Намного более безопасно приготовить витаминный отвар дома, но стоит помнить: так же как и у лекарств, у лекарственных трав есть противопоказания, потому всегда нужно учитывать особенности организма, имеющиеся недуги и переносимость тех или иных веществ. К тому же, важно не превышать рекомендованную дозировку трав», - отметила врач.Специалист порекомендовала пациентам очень простой и безопасный рецепт: на стакан теплой (не горячей) кипяченой воды нужно взять 1 чайную ложку меда, выдавить в стакан четверть лимона, хорошенько размешать, дать настояться. Пить нужно небольшими порциями в теплом виде – в течение всего дня.«2,5-3 стакана этого напитка, выпитые в течение дня, обеспечат организм полезными микроэлементами, избавят от чувства голода, ускорят процесс избавления от лишних килограммов и запустят механизм самоочищения организма», - заверила врач.