О каких болезнях сигнализируют темные круги под глазами

Первые симптомы болезней.Темные круги под глазами могут свидетельствовать о наличии заболеваний, которые необходимо лечить.Многие люди сталкиваются с проблемой, когда утром под глазами появляются мешки или темные круги. Очень часто недосыпание или некачественный сон влияют на их наличие, но порой темные круги – это первые симптомы болезней.Так называемые синяки под глазами – это сосуды, которые просвечивают через тонкую кожу век. Их появление обусловлено разными факторами:недостаток жидкости в организме;переутомление глаз, вызванное длительной работой за монитором;низкий гемоглобин;болезни сердца и сосудов;злоупотребление спиртным и энергетиками;почечная недостаточность;возраст, когда подкожный жировой слой истончается, и сосуды начинают сильнее просвечивать;наследственность.Если темные круги не исчезают – это повод пройти обследование. Специалист выяснит, в чем причина появления данной неприятности и назначит соответствующее лечение.