О каких болезнях сигнализируют темные круги под глазами
Темные круги под глазами могут свидетельствовать о наличии заболеваний, которые необходимо лечить.
Многие люди сталкиваются с проблемой, когда утром под глазами появляются мешки или темные круги. Очень часто недосыпание или некачественный сон влияют на их наличие, но порой темные круги – это первые симптомы болезней.
Так называемые синяки под глазами – это сосуды, которые просвечивают через тонкую кожу век. Их появление обусловлено разными факторами:
недостаток жидкости в организме;
переутомление глаз, вызванное длительной работой за монитором;
низкий гемоглобин;
болезни сердца и сосудов;
злоупотребление спиртным и энергетиками;
почечная недостаточность;
возраст, когда подкожный жировой слой истончается, и сосуды начинают сильнее просвечивать;
наследственность.
Если темные круги не исчезают – это повод пройти обследование. Специалист выяснит, в чем причина появления данной неприятности и назначит соответствующее лечение.
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