Как укрепить волосы в сезон авитаминоза

Советы дерматолога.Весной и даже в начале лета многие женщины жалуются на тотальное выпадение волос. Косметологи объясняют это недостатком витаминов и микроэлементов, запас которых не в состоянии пополнить первые тепличные овощи. Как же помочь своим локонам? Нас консультирует врач-дерматолог, методист Академии Научной Красоты Юлия Копецкая.Какие средства наиболее эффективно решают эту проблему?Пытаясь укрепить волосы, многие женщины идут по самому легкому пути, а именно: покупают шампуни с пометкой «для укрепления волос». Однако эти средства не справляются с поставленной задачей по той простой причине, что они всего лишь моющие средства, основу которых составляют детергенты (поверхностно-активные вещества, вызывающие появление пены при смешивании с водой и воздухом). А как же витамины и микроэлементы, которые добавляет в шампунь производитель? – спросите вы. Отвечаем: шампуни не могут оказывать на волосы выраженный лечебный или питательный эффект хотя бы потому, что их контакт с волосами не превышает 2-3 минут. Этого времени недостаточно для проникновения витаминов и микроэлементов в волосяную луковицу, находящуюся глубоко под кожей. Так что укреплять волосы можно только с помощью лечебных масок.Какие маски подойдут?Решить проблему выпадения волос можно с помощью профессиональных масок, которые предлагают в салонах красоты. Немало таких средств представлено сегодня и в сети масс-маркет для домашнего ухода за волосами. Это маски таких известных марок, как L`oreal, Leybl, ReneFurtere и многих других производителей, представляющих профессиональные средства для питания кожи головы и укрепления волос в домашних условиях. Хотя хорошего эффекта можно добиться и с помощью масок, приготовленных самостоятельно. В основе таких масок лежат натуральные продукты, богатые витаминами, минералами и лецитином.Как приготовить домашнюю маску?Универсальную маску для укрепления и восстановления цвета безжизненных волос можно приготовить следующим образом. Вам понадобятся:1 яичный желток1 ст. л. репейного, облепихового или оливкового масла1 ст. л. коньяканесколько капель лимонного сокаСмешайте ингредиенты в стеклянной посуде, нанесите маску на мокрые, предварительно вымытые волосы, тщательно втирая в кожу головы. После этого наденьте сверху целлофановую шапочку, укутайте голову полотенцем и оставьте маску на полчаса. Смойте ее теплой водой без использования шампуней и ополаскивателей.Овсяная маска для волос1 яичный желток1 ст. л. овсяных хлопьев (измельченных в кофемолке до состояния порошка)1 ст. л. медагорчицы на кончике ножаОвсяные хлопья смешайте с желтком, медом и горчицей, при необходимости разведите ее водой, чтобы получилась не слишком густая кашица. Нанесите маску на волосы, тщательно втирая в кожу головы, укутайте полотенцем и оставьте на 30 минут.За счет чего мы добиваемся хорошего эффекта?Лецитин, содержащийся в яичном желтке, придает волосам шелковистость и сияние.Репейное масло питает кожу головы, восстанавливает структуру самой кутикулы волос за счет полноценного насыщения волос витаминами А и Е, кроме того, репейное масло устраняет шелушения кожи головы, предотвращая появление перхоти.Оливковое масло богато омега-3 жирными кислотами, которые защищают волосы от повреждений, а также витаминами А и Е.Коньяк и горчица действуют как проводники, доставляющие лекарственные компоненты непосредственно к волосяной луковице. Точно так же действует и стручковый перец, который также часто добавляют в маски для волос.Лимонный сок придает волосам блеск и снабжает их витамином С.Мед по богатству микроэлементов не имеет себе равных. В нем есть все самое необходимое: железо, медь, калий, натрий, кальций, марганец, никель, серебро, фосфор и сера. Всего специалисты насчитывают около 30 различных микроэлементов, которые входят в состав этого продукта.Как часто следует проводить укрепление волос?Укреплять волосы лучше всего курсами по 5-10 процедур, с частотой 2 раза в неделю. После этого лучше сделать перерыв в 2-3 месяца и опять повторить укрепляюще-восстанавливающий курс.