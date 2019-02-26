Эта диета позволит избежать онкологии печени

Риск заболеть снижается на 38%.Медики рассказали о диете, которая в разы снижает риск появления онкологии печени. Речь идет о диете, в которой множество продуктов, сделанных из цельного зерна.Согласно исследованию американских ученых, такая диета снижает риск развития рака почти на тридцать восемь процентов.Кроме того, данная диета снижает вероятность болезни на тридцать процентов. У такой диеты есть два резона: во-первых, профилактика рака, а, во-вторых, отличный способ снизить вес и наполнить организм всеми витаминами и питательными веществами.