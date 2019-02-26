Эта диета позволит избежать онкологии печени
Медики рассказали о диете, которая в разы снижает риск появления онкологии печени. Речь идет о диете, в которой множество продуктов, сделанных из цельного зерна.
Согласно исследованию американских ученых, такая диета снижает риск развития рака почти на тридцать восемь процентов.
Кроме того, данная диета снижает вероятность болезни на тридцать процентов. У такой диеты есть два резона: во-первых, профилактика рака, а, во-вторых, отличный способ снизить вес и наполнить организм всеми витаминами и питательными веществами.
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