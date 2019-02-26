Названы болезни, о которых расскажет состояние стоп

Тревожные симптомы.Специалисты утверждают, что изменения в нормальном состоянии стоп могут указывать на определенные нарушения в организме и проблемы со здоровьем.На стопах: кожа слишком сухая. Сухая кожа на стопах, остающаяся таковой даже после использования крема, может указывать на проблемы со здоровьем щитовидной железы. Как ее недостаточная функция, так и гиперактивность отражаются внешне в чрезмерной сухости кожного покрова, появлении трещин и повышенной ломкости ногтей.На стопах: с пальцев ног пропали волосы. Это указывает на проблемы с артериями, ухудшение их проводимости. Соответственно, при нарушении кровотока повышается риск серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.На стопах: незаживающие повреждения. Небольшие ранки, например, из-за натертости обувью, и царапины, которые долго не заживают, - это верный знак того, что нужно проверить сахар в крови. При повышенной глюкозе возникают проблемы с кровообращением, в связи с которыми часто страдают именно нижние конечности.На стопах: утолщение сустава большого пальца. Распухший болезненный большой палец на ноге… таким образом проявляются подагра или артрит. Обострение этих заболеваний вызывается повышением концентрации мочевой кислоты, что нередко оказывается следствием обезвоженности.На стопах: распухшие пальцы. Если пальцы на ногах выглядят словно разбухшими от воды, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем – в частности, на болезни сердца или рак легких. Пальцы становятся такими в связи с затрудненным притоком крови к мелким артериям, ведущим к ногтям и кончикам пальцев.На стопах: красные полоски под ногтями. По словам медиков, этот признак может говорить об эндокардите, инфекции внутренней оболочки сердца, грозящей развитием сердечной недостаточности.