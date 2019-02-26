Названы болезни, о которых расскажет состояние стоп
Специалисты утверждают, что изменения в нормальном состоянии стоп могут указывать на определенные нарушения в организме и проблемы со здоровьем.
На стопах: кожа слишком сухая. Сухая кожа на стопах, остающаяся таковой даже после использования крема, может указывать на проблемы со здоровьем щитовидной железы. Как ее недостаточная функция, так и гиперактивность отражаются внешне в чрезмерной сухости кожного покрова, появлении трещин и повышенной ломкости ногтей.
На стопах: с пальцев ног пропали волосы. Это указывает на проблемы с артериями, ухудшение их проводимости. Соответственно, при нарушении кровотока повышается риск серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
На стопах: незаживающие повреждения. Небольшие ранки, например, из-за натертости обувью, и царапины, которые долго не заживают, - это верный знак того, что нужно проверить сахар в крови. При повышенной глюкозе возникают проблемы с кровообращением, в связи с которыми часто страдают именно нижние конечности.
На стопах: утолщение сустава большого пальца. Распухший болезненный большой палец на ноге… таким образом проявляются подагра или артрит. Обострение этих заболеваний вызывается повышением концентрации мочевой кислоты, что нередко оказывается следствием обезвоженности.
На стопах: распухшие пальцы. Если пальцы на ногах выглядят словно разбухшими от воды, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем – в частности, на болезни сердца или рак легких. Пальцы становятся такими в связи с затрудненным притоком крови к мелким артериям, ведущим к ногтям и кончикам пальцев.
На стопах: красные полоски под ногтями. По словам медиков, этот признак может говорить об эндокардите, инфекции внутренней оболочки сердца, грозящей развитием сердечной недостаточности.
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