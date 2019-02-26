Кардиологи рассказали, какой привычный продукт может "убить" сердце

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Наиболее опасна соль.Вред соли на организм при чрезмерном употреблении проявляется в виде различных заболеваний и недугов.Из всех продуктов в рационе для сердца и сосудов человека наиболее опасна соль, - к такому выводу пришли ученые.По мнению экспертов, для сердца пагубно употребление соли в количестве более пяти граммов в день.По словам медиков, в среднестатистическом рационе питания современных людей содержится слишком много продуктов с солью - в среднем человек употребляет около двенадцати граммов в день. Подобную привычку врачи считают крайне опасной для состояния сердечно-сосудистой системы. Главными «убийцами» сердца они назвали различные чипсы, сухарики и закуски к пиву - содержание соли в них огромна.«Имеющиеся сегодня научные данные говорят о том, что от 20% до 40% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы в развитых странах возникают из-за излишнее употребление соленых продуктов. Большое количество соли опасна тем, что провоцирует развитие артериальной гипертензии и ухудшает состояние сосудистой ткани, делая ее жесткой и склонной к поражениям «, - сообщили эксперты.По их словам, суточный уровень потребления соли не должен превышать пяти граммов. Некоторые специалисты утверждают, что надо стремиться к тому, чтобы съедать даже меньшее количество соли - не более половины чайной ложки в день, соли примерно три грамма.В этом случае можно добиться снижения риска преждевременной смерти от ишемической болезни сердца примерно на 30%. В свою очередь исследования, которое проводилось в Нидерландах с участием 5500 мужчин показало: употребление более 6,2 граммов соли в сутки опасно развитием гипертонии - риск развития болезни при этом увеличивается на 21% по сравнению с людьми, употребляющими соль в пределах 3 граммов.