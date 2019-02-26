Названы продукты, способные вызвать бессонницу

Такую еду лучше не употреблять на ночь.Немногие знают, что жирная, пряная и сладкая пища провоцирует бессонницу.Так что постарайтесь избегать ее за 4-6 часов до сна, если хотите насладиться крепким сном.Однако это еще не все. Некоторые продукты особенно нелюбимы нашим сном.Вот четвертка самых удивительных провокаторов бессонницы:Твердые сырыСыры с высоким содержанием насыщенных жиров (швейцарский, чеддер и пармезан) тяжело перевариваются нашим желудком, особенно если вы ложитесь спать. Возникает кислотный рефлюкс, а с ним чувство дискомфорта и жжение в груди.Альтернатива - теплый стакан молока, который поможет вам заснуть благодаря триптофану, который поможет вам расслабиться.Темный шоколадТемный шоколад не только содержит высокий уровень полифенола, но а также богат на кофеин.Имейте в виду, что некоторые из нас быстро метаболизаруют кофеин, а другие - нет. Это означает, что кофеин находится в организме дольше и провоцирует больше побочных эффектов.Хорошая альтернатива - терпкий вишневый сок с несколькими грецкими орехами. Содержат мелатонин, который помогает регулировать сон и способствует сонливости.ГамбургерГовядина - отличный источник белка и железа, однако слишком тяжелая и плохо усваивается из-за высокого содержания насыщенных жиров и белков.Альтернатива - курица или индейка, приготовленные на грудном молоке.Холодные закускиИз-за большого количества натрия эти продукты могут спровоцировать чувство вздутия, а удержание жидкости перед сном вызывает дискомфорт. Кроме того, после употребления богатой натрием пищи вы будете просыпаться от жажды.Медики рекомендуют вместо полуфабрикатов съесть на ночь хлеб с арахисовым маслом.