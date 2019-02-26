Популярный продукт может привести к развитию аллергии

Хлорид натрия заставляет Th2-клетки вырабатывать повышенное количество белков.Немецкие ученые обнаружили, что отложения обычной поваренной соли в организме может привести к развитию аллергических реакцийИсследователи из технического университета Мюнхена проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом.Анализ показал, что уровень натрия на пораженных участках кожи оказался в 30 раз выше нормы.Исследователи обнаружили, что хлорид натрия заставляет Th2-клетки вырабатывать повышенное количество белков интерлейкина-4 и интерлейкина-13. Это может приводить к воспалительным реакциям кожи, в частности, аллергическому дерматиту.