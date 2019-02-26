Дневной сон улучшает когнитивные способности подростков

Норма сна для подростков составляет от восьми до десяти часов.Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка и Сингапурского национального университета решили выяснить, как может повлиять дневной сон на когнитивные способности и здоровье подростков в условиях недостатка времени из-за интенсивных учебных нагрузок. В результате они выяснили, что такой сон улучшает умственные способности.Но школьники старшего возраста и студенты спят гораздо меньше, так как тратят много времени на учебу и активную социальную жизнь.Сингапурские ученые установили: в условиях нехватки времени на полноценный сон во время учебы пять часов сна ночью и полтора часа дневного сна являются более благоприятным режимом для когнитивных способностей, чем ночной сон протяженностью 6,5 часов.Как пишет журнал Sleep, подобный вывод был сделан после эксперимента с участием 58 подростков от 15 до 19 лет, которые несколько дней провели в общежитии под наблюдением медиков, следивших за их сном с помощью полисомнографа.«Участники, которые спали 5 часов ночью и 1,5 часа днем, отличались лучшей рабочей памятью, скоростью обработки информации и чувствовали себя менее сонными, чем участники, которые спали около 7 часов. Их настроение в течение дня также было лучше», - рассказали ученые о результатах эксперимента.Но хотя разбивание сна на ночной и дневной отдых оказалось эффективнее для когнитивных способностей подростков, ученые отметили: при таком режиме становится более высоким уровень глюкозы в крови, что означает повышенный риск развития диабета. Кроме того, когнитивные способности людей, которые так спали, в целом были хуже, чем в те дни, когда разрешалось спать до девяти часов за ночь.