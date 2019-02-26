Ученые нашли способ «отключить» пищевую аллергию

Всему виной тучные клетки.Американские специалисты из Мичиганского университета совершили важное открытие: они научились "отключать" аллергию на продукты питания у людей, выявив основную причину ее возникновения.Как оказалось, всему виной тучные клетки. Специалисты выяснили, что их работу можно контролировать при помощи клеточного рецептора CRF2 или, говоря научным языком, кортикотропин-рилизинг-фактора 2.Данное вещество, как определили медики, способно контролировать уровень гистамина, который выделяет та самая тучная клетка. Манипуляция веществом производится с помощью медикаментозных средств, пишет iReactor.