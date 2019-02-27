Эти пищевые привычки могут привести к диабету

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От них лучше отказаться.Данные научных исследований говорят, что к развитию диабета второго типа могут приводить малоподвижность, лишний вес и вредные привычки, в том числе злоупотребление сладкой и жирной пищей. Но специалисты отмечают, что ассоциированные с диабетом привычки в питании не всегда выглядят однозначно вредными.Эксперты в области питания назвали привычки, которые грозят диабетом, и от которых лучше отказаться.Есть много крахмалистых овощей. По словам специалистов, нужно контролировать присутствие в своем питании кукурузы, бобовых, но в особенности картофеля. Он очень богат крахмалом, который переваривается до сахаров и этим способствует увеличению веса, повышению риска сахарного диабета 2-го типа. Проводившееся на Западе исследование показало, что у людей, которые едят картошку ежедневно, риск диабета выше на 33%.Также важно помнить, что крахмалистые продукты не следует смешивать с углеводами – макаронами или рисом.Перекусывать сухофруктами. Еще одна, казалось бы, полезная привычка питания. Но не стоит забывать, сухофрукты могут повышать сахар в крови. В отличие от свежих фруктов, в них нет влаги и потому очень высока концентрация фруктозы. Постоянно есть сухофрукты не нужно.Регулярно есть мясо. Имеющиеся данные свидетельствуют: ежедневные блюда с мясом в рационе питания увеличивают риск диабета на 19%. Мясо – источник железа, а его избыток разрушает клетки, производящие инсулин.Любить молоко. Большое количество молочных продуктов в питании, как считают ученые, связано с повышенным риском нарушения иммунной системы. В таких продуктах присутствуют фрагменты животных белков, которые могут на нее негативно воздействовать и провоцировать иммунные атаки на другие органы. Если иммунная система атакует поджелудочную железу, может развиться диабет второго типа.Увлекаться готовой едой. Постоянное употребление пищи, не нуждающейся в приготовлении, повышает риск развития диабета второго типа на 51%. Главную роль в этом играет избыток консервантов и соли.