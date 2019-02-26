Поужинав этими продуктами, можно спровоцировать бессонницу

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С ними стоит быть осторожнее.Вы наверняка знаете, что жирная и острая пища - не лучшее, что вы можете съесть на ужин. Она вызывает тяжесть, вздутие и нарушает ваш сон. Однако есть и вполне здоровая еда, которая провоцирует беспокойный сон. Вот несколько продуктов, которые, по мнению диетологов, больше всего влияют на качество сна.Твердый сырСыры с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как швейцарский, чеддер, голубой и пармезан, могут быть сложными для переваривания, особенно во сне. Если лечь сразу после еды, у вас могут возникнуть дискомфорт и жжение в груди. Если хочется сыра, съешьте его за 4–6 часов до сна.ГовядинаГовядина - отличный источник белка и железа. Но переваривается она очень долго. По мнению диетологов, говяжий фарш в бургере или бефстроганов слишком тяжёлые, такую пищу трудно переваривать перед сном из-за высокого содержания насыщенных жиров и белков.Котлета из говяжьего фарша содержит примерно в 12 раз больше насыщенного жира, чем лёгкое мясо индейки.Обработанное мясоЕсли ваш ужин состоит из любого вида обработанного мяса, это тоже может привести к беспокойному сну. Из-за высокого содержания натрия эти продукты могут вызывать чувство вздутия, а задержка жидкости перед сном вызывает дискомфорт во сне.ЗлакиОвсянки и хлопья - это просто идеальный завтрак, который и продубит вас и даст огромное количество энергии. Примерно так же они действуют и вечером. Поев злаки на ужин, вы, скорее всего, не заснете в ближайшие несколько часов. К тому же избыток сахара очень плохо повлияет на ваш организм.ШоколадДаже если вы будете есть черный шоколад, в котором практически нет сахара, это все равно очень плохо скажется на вашем сне. Дело в том, что шоколад с высоким содержанием какао имеет в своем составе кофеин, который поднимет сердечный пульс и скажется на вашем сне.Если же вы вынуждены принимать пищу непосредственно перед сном, вот три правила, которые рекомендуется соблюдать:Отдавайте предпочтение еде, которая богата триптофаном (индейка, яйца, молоко).Избегайте кофеина, алкоголя и жирной пищи.Ешьте меньшими порциями и контролируйте количество съеденного