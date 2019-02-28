Медики рассказали, как иммунитет зависит от состояния кишечника

Об этом важно знать.Каждый слышал: пейте стаканами кефир и концентраты бактерий из ближайшего супермаркета - и будет крепкий иммунитет. Ведь кишечник заселят орды полезных микроорганизмов, он оздоровится и сможет формировать до 70% иммунных факторов! Но действительно ли это так? Об этом и других интересных фактах о тандеме кишечник - иммунитет рассказали Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог клиники Eurolab, Ирина Лесняк, семейный врач медсети "Добробут", и Андриан Рейти, проктолог НМАПО.Факт 1: бактерии из магазина - уловкаТак называемых хороших бактерий в нашем кишечнике почти 500 видов. В кефире и даже обогащенных кисломолочных продуктах их, как правило, всего два. Но главное - большая их часть погибает в желудке под воздействием желудочных соков. А тех, что дошли до кишечника, уничтожают наши иммунные агенты, ведь любой микроорганизм, пришедший извне, - враг.Таким образом, призыв налегать на кисломолочные продукты, особенно обогащенные, с целью добавить хорошим бактериям в кишечнике их "друзей", - лишь маркетинговая уловка.Факт 2: молочный сахар для иммунитетаКисломолочные продукты способствуют работе иммунитета через совершенно другой механизм. Они содержат молочный сахар - пищу для дружественных нам бактерий. По этой причине кишечник скажет "спасибо" и за другие продукты естественного брожения - например, квашеную капусту. К слову, родственник такого сахара есть в ряде препаратов от запоров. Например, содержащих лактулозу: она и кормит хорошие бактерии, и, как осмос, "накачивает" в кишечник воду из организма, кал размягчается и "эвакуируется". Ведь его застой - отличные условия для размножения "нехороших" бактерий.Факт 3: пища хороших бактерий - клетчаткаКлетчатка работает, как щетка, упреждая запоры и сорбируя токсины. Этим она создает условия для размножения хороших бактерий в кишечнике - ведь им не нужно тратить уйму сил на борьбу с патогенными микроорганизмами. Плюс она содержит вещества, которые едят хорошие бактерии.А когда микрофлора в порядке, на нет сводятся гнилостные процессы в кишечнике и уменьшается количество продуктов распада белка - стройматериала для иммунных агентов. Вот почему каждая порция мяса или рыбы должна съедаться с тарелкой свежих овощей и зелени.Факт 4: площадь кишечника - таунхаусЗдоровье самого кишечника - важный фактор для крепкого иммунитета. Ведь в нем действительно производится до 70% иммунных агентов и берет начало большинство иммунных реакций. Размер фабрики по производству иммунных агентов впечатляющий - площадь только тонкого кишечника равна площади таунхауса - порядка 200 кв. м!Общие признаки того, что с кишечником нелады, такие: запор, диарея, боли в животе, постоянный метеоризм, беспричинный набор веса или его снижение, слизь или кровь в кале.Факт 5: навредить может полезный жир, если его есть без мерыЗдоровье кишечника напрямую зависит от нормального желчеоттока, а тот - от достаточного поступления с пищей жиров. Безусловно, полезных, и строго в таком количестве: сливочного масла - с пол спичечного коробка, рыбьего жира - 1-2 ч. л., сырых грецких орехов - 3-4 шт., нерафинированного растительного масла холодного отжима - 2-3 ст. л. женщинам, 1-2 ст. л. мужчинам в день. Иначе нарушатся функции поджелудочной железы, которая вырабатывает нужные для пищеварения ферменты. Без них будет страдать весь ЖКТ, включая кишечник. Плюс в перспективе могут образоваться камни в желчном пузыре.Нет цели в жизни - нет иммунитетаРезультат работы иммунной системы зависит от баланса гормонов, регулируемых центральной нервной системой. Кавардак возникает при стойком повышении уровня гормонов стресса. А это происходит в том числе в отсутствие смысла жизни: человек не встроен ментально в ее поток, и это не может не злить или тревожить.