Стало известно, чем опасна для здоровья морская рыба

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Об этом важно знать, выбирая рыбу.Полезные вещества, содержащиеся в морской рыбе, укрепляют сосуды, помогают контролировать холестерин и подтягивают кожу.Для того, чтобы кожа всегда выглядела светлой и подтянутой, ее нужно регулярно увлажнять, не менее важно отказаться от вредных привычек и контролировать количество выпитого кофе. В борьбе за молодость поможет также морская рыба, которую стоит регулярно включать в свой рацион.«Это незаменимый источник жирных кислот omega-3, жизненно важных микроэлементов и витаминов. Рыба менее калорийна, чем мясо и быстрее усваивается, ну а йод защищает нас от негативных последствий радиации и загрязнения атмосферы, снижает уровень вредного холестерина», - отметила диетолог Людмила Бабич.К сожалению, в рыбе, которую мы покупаем в супермаркете зачастую зашкаливает уровень содержания ртути, - говорит диетолог, – и оно растет вместе с загрязнением океана. Потому на данном продукте не стоит экономить, а при выборе стоит отдавать предпочтение известным брендам, которые дорожат своим именем и потому жестко регулируют качество поставляемой продукции.