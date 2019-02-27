Врачи рассказали, как предотвратить старческое слабоумие

Масштабное исследование провели в Европе.В Швеции исследователи Гетеборгского университета установили: будучи физически и мыслительно активным в среднем возрасте, человек значительно усиливает собственную защиту от развития деменции в старости. Данный вывод был сделан при подведении итогов 44-летнего исследования, в котором приняли участие 800 шведских женщин.В ходе проекта, о котором сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, специалисты изучали интенсивность умственной и физической активности среди женщин среднего возраста. За каждый вид деятельности ученые присуждали баллы, максимальная возможная оценка для каждого участника исследования достигала 10 баллов. Умственная активность подразумевала такие виды деятельности, как чтение, письмо, посещение концертов, пение в хоре, вышивание и садоводство.В зависимости от набранных баллов женщин среднего возраста разделили на группы: первая - не более двух баллов, вторая - свыше трех баллов. Исходя из параметров физической активности их поделили на группы активную и неактивную.За весь период наблюдений и сбора данных у 194 женщин была диагностирована деменция: среди них в том числе были как жертвы болезни Альцгеймера, сосудистой деменции и смешанной деменция. Анализ собранных сведений показал, что в достаточной мере интенсивная активность, имеющая место в среднем возрасте может эффективно защищать от опасных нейродегенеративных заболеваний, риск которых увеличивается в старости.«При высоким уровне умственной активности в среднем возрасте риск развития болезни Альцгеймера в старости уменьшался на 46 процентов. Физическая активность уменьшала вероятность сосудистой деменции на 52 процента, а смешанной деменции - на 56 процентов», - сообщили авторы работы.