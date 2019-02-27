Названы главные причины развития диабета

Эта болезнь напрямую зависит от питания.Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона определились с одним из самых распространенных провокаторов диабета 2 типа, - по их мнению, это напитки и еда с подсластителями. Ученые утверждают: потребление такой продукции «ломает» нормальную реакцию организма на сахар, что и приводит в итоге к развитию болезни.Сухие завтраки, жевательная резинка, диетические газированные напитки и продукты питания с подсластителями вместо сахара опасны для здоровья при регулярном употреблении, предостерегли авторы проекта. Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи провели ряд экспериментов в лаборатории, а также перепроверили данные в опытах с участием 24 добровольцев.По словам ученых, подсластители способствуют активизации генов, отвечающих за производство жировой ткани и связанных с воспалением в ней. Это происходит из-за изменений в физиологических процессах усвоения сахара.«У здорового человека организм очень точно регулирует уровень глюкозы в крови, выделяя инсулин после еды, который обеспечивает попадание глюкозы из крови в мышцы и печень. Искусственные подсластители серьезно повышают скорость, с которой сахар попадает из крови в ткани и органы», - сообщили об этом авторы работы.Врачи установили, что в организме человека, выпивающего 4 банки диетических газированных напитков в день, неизбежно включается процесс интенсивного накопления жира, что увеличивает риск появления диабета второго типа, об этом свидетельствуют полученные учеными данные. Особенно опасны подсластители для людей, уже имеющих лишний вес.Ранее ученые высказывались о том, что большое количество жира на теле приводит к смертельно опасным недугам вроде диабета и болезней сердца; кроме того, жир может спровоцировать инсульты.