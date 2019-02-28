В Германии разработали инновационный способ борьбы с раком

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Новая технология ограничивает кровеносные сосуды, питающие опухоль.Быстро делящиеся раковые клетки нуждаются в поступлении достаточного количества питательных веществ и кислорода. Для этого эти клетки стимулируют рост кровеносных сосудов. Если его остановить, то прекратится и развитие опухоли. Немецкие ученые предложили новый способ практического воплощения этой идеи.Ученые из Европейского центра сосудистых исследований в Маннхайме (Германия) показали, что решающую роль в росте кровеносных сосудов, снабжающих опухоль, играет рецептор Tie1. Он образуется клетками эндотелия (клетки выстилки кровеносных сосудов).Этот рецептор взаимодействует с сигнальными молекулами и обеспечивает контроль роста сосудов. Однако в опухолях происходит усиленное выделение Tie1, что ускоряет рост сосудов вокруг опухоли. У лабораторных мышей без выработки Tie1 рост опухолей значительно замедляется.Еще одно действие Tie1 - дестабилизация стенок кровеносных сосудов, что способствует распространению метастазов. При отключении рецептора методом генной инженерии замедляется также матастазирование. Теперь ученым предстоит испытать на практике медикаментозное подавление Tie1.